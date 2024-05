Cecchettin: procuratore, ‘premeditazione di Turetta ampiamente provata’

Adnkronos

Venezia, 15 mag. – L’aggravante della premeditazione per Filippo Turetta, accusato dell’omicidio volontario dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, per la procura di Venezia è ampiamente e documentalmente dimostrata. “La premeditazione allo stato è data da tutta una serie di modalità e attività che Turetta ha fatto prima di aggredire la Cecchettin. Ossia la ricerca sul web di luoghi di montagna dove nascondere il cadavere, l’acquisto di cerotti, scotch e corde con cui legarla e di altri strumenti atti al suo disegno, l’acquisto della cartina stradale per la fuga”, spiega il procuratore di Venezia Bruno Cherchi.