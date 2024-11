Torna un “Gol per la Ricerca”, tra i testimonial Gigi Buffon e Francesco Acerbi

solidarietà

La storica campagna Airc parte oggi con Genoa Como e proseguirà per la 12^ giornata di serie A

Da ogg si rinnova l’appuntamento con “Un Gol per la Ricerca”, storica campagna promossa da Fondazione Airc. I campioni del calcio, le squadre della Serie A e gli Azzurri si schierano compatti al fianco di 6.000 ricercatrici e ricreatori scendendo in campo per la ricerca. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, Enilive e AIA, e al supporto dei media sportivi.

Il fischio di inizio di Un Gol per la Ricerca è previsto in occasione del primo anticipo della 12^ giornata di campionato (giovedì sera Genoa – Como), e proseguirà via via su tutti i campi della Serie A Enilive per arrivare fino alla sfida di Nations League Italia-Francia di domenica 17 novembre. In tutti gli stadi della Serie A Enilive sarà trasmesso sui maxi-schermi il video della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Il podio portapallone, inoltre, sarà personalizzato con l`adesivo dedicato ad AIRC, mentre in televisione andrà in onda la grafica “Trasformiamo la ricerca sul cancro in cura! Dona ora al 45521 o su airc.it” poco prima del fischio di inizio di ogni partita.