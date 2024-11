Area attrezzata sull’Etna minacciata dalla processionaria

Lo dico

Una piacevole Domenica di Novembre come quella passata, un bel gruppo formato da genitori e bambini decide di trascorrere la mattinata sull’Etna (zona Osservatorio Astrofisico)…. li ci sono le panche…i tavoli…i bambini giocano, i genitori canticchiano, insomma si passa qualche ora piacevole….ma se alzi lo sguardo (no non verso la bellezza dell’Etna vulcano) dico proprio sopra le nostre teste …ti viene di scappare….Infinita processionaria pare proprio abbia fatto “casa e putia”…ma che peccato! Una zona meravigliosa ma off limits

