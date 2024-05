Eurispes, matrimoni con almeno uno sposo straniero al 15,6% totale unioni

Adnkronos

Roma, 24 mag. – – A partire dal 2000 è aumentata costantemente la formazione di unità familiari e di coppie interculturali. I matrimoni con almeno uno sposo straniero hanno raggiunto nel 2022 il 15,6% del totale dei matrimoni, per un totale di 29.574, facendo segnare un aumento del 21,3% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal 36esimo rapporto Italia dell’Eurispes.

Tra questi, i matrimoni misti con cittadini italiani – sposo italiano e sposa straniera; sposo straniero e sposa italiana – sono 20.678, il 69,9% delle nozze con almeno uno sposo straniero e il 10,9% del totale delle nozze celebrate in Italia nel corso dell’anno. Le unioni tra persone dello stesso sesso con un unito italiano e un unito straniero ammontano invece nel 2022 a 427, pari al 15,2% del totale delle unioni civili, di cui 334 unioni di uomini e 93 unioni di donne. In diminuzione l’acquisizione di cittadinanza per matrimonio: nel 2022 su 213.716 stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, solo l’8,8% l’ha ottenuta tramite matrimonio. Resta la questione dei figli contesi, con una stima di almeno 300 bambini condotti illecitamente all’estero dall’Italia.

