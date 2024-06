Fisco: pm Milano, condannare Irene Pivetti a 4 anni

Adnkronos

Milano, 11 giu. Condannare a 4 anni l’ex presidente della Camera Irene Pivetti accusata di autoriciclaggio ed evasione fiscale. E’ la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Giovanni Tarzia che ha chiesto altre tre condanne.

L’inchiesta vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per nascondere un’evasione fiscale. Irene Pivetti, in qualità di legale rappresentante di una società con sede in Polonia e di un’altra a Hong Kong, viene contestato, insieme agli altri indagati, di avere aiutato a evadere imposte per oltre 5 milioni di euro.