FS: Ferraris,’2023 crescita record, gruppo sempre più internazionale’

Adnkronos

Roma, 13 apr. “Abbiamo fatto un bel po’ di strada riorganizzando e rilanciando il gruppo: dalla crescita delle attività alla governance, dagli investimenti alla internazionalizzazione. In particolare la crescita nel 2023 è stata record, con 15 miliardi di ricavi, +8% sull’anno precedente, e 12 mila assunzioni”. Così l’amministratore delegato di FS Luigi Ferraris, in un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’.

“La chiave di successo sono servizi ferroviari integrati e terminali multimodali, con piattaforme e aree di stoccaggio”, afferma, sottolineando di avere “una strategia di crescita europea e siamo pronti a cogliere opportunità importanti. I progetti in cantiere sono importanti e noi ci saremo”. In particolare “la tratta Milano-Monaco di Baviera in partnership con Deutsche Bahn, che trascinerà investimenti significativi nella rete”.