Infortuni: crolla tetto nel Milanese, operaio precipita dal vano scale e muore**

Adnkronos

Milano, 12 apr. Un operaio di 36 anni, di origine albanese, è morto questa mattina, nel Milanese, a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un edificio nel centro di Magenta, quando, per cause ancora da accertare, il tetto è crollato e l’operaio è precipitato dal vano delle scale, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta, oltre ai sanitari del 118 Areu e ai tecnici dell’Ats Città metropolitana, competenti per gli infortuni sul lavoro. Non sono segnalati altri feriti. I condomini delle altre abitazioni sono rimasti all’interno dei loro appartamenti.