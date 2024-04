Innovazione, assessore Conte: “Innovazione tecnologica in p.a per ridurre gap natura sociale”

Adnkronos

L’assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano interviene agli ‘Stati generali delle ingegnerie digitali’

Milano, 22 apr. “Il vantaggio della transizione all’innovazione tecnologica deve avere l’obiettivo di entrare nelle pubbliche amministrazioni per ridurre quelli che sono i gap di natura sociale. Bisogna rendere più efficace l’azione amministrativa rendendo accessibile questa transizione anche chi non ha facilità di accedere all’utilizzo dei servizi per la collettività”. Così l’assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano , Emmanuel Conte, agli ‘Stati generali delle ingegnerie digitali’ organizzati a Milano dall’Ordine degli ingegneri, “un momento di incontro e di condivisione di idee -contestualizza Conte – soprattutto perché Milano deve essere un punto di riflessione rigoroso su quelli che sono i nuovi modelli di sviluppo, sempre di più declinati sulla transizione ecologica e digitale, temi molto trattati durante questi due giorni degli Stati generali”. “C’è sempre più necessità di una collaborazione tra pubblico e privato e credo che tutto quello che è stato discusso in questi giorni vada proprio in questa direzione”, ha concluso l’assessore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA