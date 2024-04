INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SOSTENIBILITÀ, MOBILITÀ: I MIGLIORI ESPERTI DI TECNOLOGIA SI INCONTRERANNO A VIVATECH A MAGGIO 2024

Adnkronos

– PARIGI, 4 aprile 2024 /PRNewswire/ — L’ottava edizione annuale di VivaTech, il più grande evento europeo dedicato alle startup e alla tecnologia, si svolgerà dal 22 al 25 maggio a Parigi presso Expo Porte de Versailles.

MORE INTERNATIONAL, MORE BUSINESS, MORE POSITIVE IMPACT

VivaTech, in qualità di piattaforma di business leader, accoglierà oltre 2.500 start-up e 2.000 investitori internazionali. Saranno presenti 350 aziende e organizzazioni di 25 settori dinamici, tra cui automotive, healthcare e finance. Un nuovo programma punterà a stimolare la crescita e l’innovazione tra i responsabili delle decisioni economiche. Con una percentuale del 10% del suo spazio dedicata alla tecnologia responsabile, l’evento introdurrà l’Impact Bridge, uno spazio che riunisce start-up, innovazioni e associazioni con un approccio alla tecnologia responsabile.

TRE GRANDI FOCUS TEMATICI, PER AFFRONTARE LE DIVERSE SFIDE TECNOLOGICHE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’AI, che da tecnologia innovativa si sta trasformando in strumento indispensabile, richiama l’88% dei dirigenti che intendono investire da qui al 2024. Anche quest’anno VivaTech metterà al primo posto questa tecnologia, con il 37% dei partner che offriranno soluzioni AI e la presentazione dell’AI Mile, uno spazio dedicato alle innovazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale. VivaTech esporrà le innovazioni in 25 settori economici e terrà dibattiti sulle sfide sociali dell’IA con interventi di rinomati esperti.

SUSTAINABLE TECH

Secondo il barometro VivaTech, i leader aziendali riconoscono l’importanza della Sustainable Tech, e il 93% di loro è convinto del fatto che abbia un ruolo determinante nell’affrontare le sfide future. Gli investimenti in questo settore sono in aumento, e si prevede che raddoppieranno entro il 2027, per incentivare l’innovazione in relazione ai cambiamenti climatici. Il successo delle start-up della Sustainable Tech, che hanno raccolto la cifra record di 51 miliardi di dollari entro il 2023, lo dimostra.

MOBILITÀ

Quest’anno, VivaTech si concentra anche sulla mobilità, un settore a cavallo tra l’AI e la Sustainable Tech, con collaborazioni importanti, rivelazioni di auto elettriche, soluzioni di trasporto merci ecologiche, innovazioni nella mobilità aerea e visioni aeroportuali futuristiche.

