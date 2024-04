Lodi: si ubriaca e si nasconde in bagno poi svaligia bar, 35enne denunciato

Adnkronos

Milano, 12 apr. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto due furti e un tentato furto a danno di tre diversi bar, a Lodi. Gli agenti della squadra mobile della questura lodigiana lo hanno denunciato a piede libero ritenendolo l’autore del furto al bar ‘Lodi’, avvenuto nella notte del 24 febbraio scorso, oltre che del tentato furto presso il New Bar di via Zalli dello scorso 17 marzo e del furto al Bar Giorgina, avvenuto appena due giorni dopo.

In tutti e tre gli episodi, decisiva per l’individuazione dell’autore è stata l’analisi delle immagini di videosorveglianza installate dagli operatori della squadra mobile nei locali o nei pressi degli stessi. Le indagini hanno consentito di accertare che il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver consumato diverse bevande alcoliche, l’uomo si nascondeva all’interno del bagno attendendo la chiusura del locale. Dopodiché agiva indisturbato e razziava tutto quello che trovava.