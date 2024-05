Maltempo: A.Fontana a Bellinzago, ‘situazione complessa, interventi in tempi eccezionali’

Adnkronos

Milano, 17 mag. “Vedendola direttamente, la situazione è davvero complessa. Ci sono numerose abitazioni e una serie di attività produttive completamente allagate. Fortunatamente la Protezione civile ha risposto molto bene. A loro, ai Vigili del fuoco, ai volontari e a tutti gli altri soggetti intervenuti con grande professionalità, rivolgo, ancora una volta, il ringraziamento della Regione e dei lombardi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Bellinzago Lombardo dove, insieme e all’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa e quello al Territorio, Gianluca Comazzi, ha incontrato i sindaci e le istituzioni locali.

“Gli interventi di prima necessità e urgenza -ha aggiunto Fontana- sono stati svolti in tempi eccezionali. Adesso bisogna cercare di ripristinare la situazione e fare in modo che le famiglie evacuate possano tornare nelle loro abitazioni. In questi momenti -ha concluso- oltre all’aiuto concreto, è importante far sentire la presenza delle istituzioni, far comprendere ai cittadini che non sono soli”.

“Appena scattato l’allarme -ha evidenziato La Russa- la macchina della Protezione civile si è attivata. Centinaia di volontari si sono prodigati e si stanno ancora lavorando per il ritorno alla normalità. Oggi è stata ulteriormente rafforzata la loro presenza e i Comuni colpiti sono stati assistiti grazie anche al lavoro dei sindaci che si sono immediatamente attivati”.

“Fortunatamente -ha aggiunto- con la bella giornata i livelli raggiunti dall’acqua si sono ridotti. Sta riprendendo la vita ‘normale’ anche se i danni sono tanti. Le cantine, i garage, le attività commerciali e molte abitazioni sono praticamente inagibili. Qualche decina di persone ha trovato ricovero in alberghi e nelle strutture messe a disposizione dalle pro loco e dai comuni. Tempo permettendo, contiamo di riportare tutto alla normalità in un paio di giorni”.

“Abbiamo portato solidarietà ai sindaci e alle comunità colpite nelle ultime ore da un’ondata di maltempo che non si verificava da tanti decenni -ha detto Comazzi-. Naturalmente siamo anche venuti a verificare subito tutto ciò che è possibile fare e quanto compete a Regione Lombardia per dare una risposta concreta, immediata, a quello che è successo. Nel punto in cui è esondato il Trobbia interverremo sicuramente nelle prossime settimane”.