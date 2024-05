Milano-Cortina: procura apre fascicolo su assunzioni nel periodo di Novari

Adnkronos

Milano, 22 mag. C’è un altro fascicolo con l’ipotesi di abuso d’ufficio e turbativa, per ora senza indagati, nell’inchiesta sull’evento Milano-Cortina 2026 per accertare le assunzioni della Fondazione nel periodo in cui Vincenzo Novari era amministratore delegato dell’ente che organizza i Giochi invernali, ma anche altre eventuali violazioni negli affidamenti. E’ la novità che emerge all’indomani delle acquisizione effettuate dalla Guardia di finanza su delega della procura meneghina. Novari, insieme all’ex dirigente Massimiliano Zuco e l’imprenditore digitale Luca Tomassini, sono indagati per corruzione e turbativa d’asta.