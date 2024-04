Milano: imam Ali Abu Shwaima, ‘sindaco Turbigo ci ripensi, è nostro diritto’

Adnkronos

Milano, 6 apr. “Noi speriamo che il sindaco di Turbigo ci ripensi e consenta alla comunità di festeggiare la fine del Ramadan. Confido nella sensibilità del primo cittadino, anche perché quello che chiediamo è un diritto sancito dalla Costituzione ed è impensabile pensare di negarlo in uno Stato democratico”. Lo afferma all’Adnkronos l’imam Ali Abu Shwaima, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia, dopo il no alla richiesta di autorizzazione per ottenere l’uso di un’area pubblica, per il 9 e 10 aprile prossimo, dove poter festeggiare la ricorrenza.

Un rifiuto che ha trasformato quella che doveva essere una festa in un botta e risposta a suon di carte bollate con tanto di pronuncia del Tar che ha dato ragione all’istanza dell’associazione religiosa ‘Moschea Essa’ e ha intimato all’amministrazione guidata da una coalizione di centrodestra di garantire gli spazi alla comunità musulmana.