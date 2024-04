Milano: pm, ragazzi Beccaria ammanettati e picchiati con bastoni

Adnkronos

Milano, 22 apr. Ragazzi ammanettati e picchiati con bastoni, pestaggi di gruppo, colpi assestati sul corpo per non rendere visibili i lividi. Sono le condizioni che alcuni ex detenuti del carcere minorile del Beccaria raccontano agli inquirenti e che hanno portato la procura di Milano ad arrestati 13 agenti della polizia penitenziaria e a sospenderne altri otto. Dettagli raccontati dai pm durante la conferenza stampa in corso al Palazzo di giustizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA