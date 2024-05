Mo: Landini, ‘da piazza Brescia messaggio pace, per politica è tempo diplomazia’

Adnkronos

Brescia , 28 mag. – “Da questa piazza deve arrivare un messaggio chiaro: il mondo del lavoro è sempre per la pace, contro ogni guerra e contro il massacro di ogni popolo, compreso il popolo palestinese”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, intervenendo dal palco alla commemorazione per i 50 anni dalla strage di piazza della Loggia.

“Lo diciamo in modo molto chiaro: è il momento che la politica in Italia e in Europa torni a sviluppare la sua azione. È il momento della diplomazia e della pace, non della guerra, della violenza e della cultura fascista che abbiamo sconfitto e che non vogliamo più fare ritornare”, ha aggiunto Landini tra gli applausi. In piazza è stata portata qualche bandiera della Palestina e un gruppo di manifestanti nel corso della mattinata ha più volte invocato la “pace” e intonato cori contro la Nato.

