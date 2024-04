Pa: in Lombardia nasce polo formativo territoriale, è dedicato alla Sanità

Adnkronos

Milano, 15 apr. Valorizzare la capacità formativa della Pubblica amministrazione e investire sulle competenze del personale e favorire competenze trasversali e tecnico-specialistiche in particolare sui temi della sanità pubblica compresi i temi connessi al risk management, al crisi management e ai modelli di gestione dei servizi territoriali. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa per la ‘Costituzione e gestione del polo formativo territoriale della Scuola nazionale dell’Amministrazione’ (SnA) sottoscritto dal governatore lombardo con il ministro della Pubblica amministrazione e con il presidente della SnA, Paola Severino.

Il Polo intende offrire moduli formativi di alto livello a personale dirigenziale dell’Amministrazione regionale e dei suoi enti con un particolare attenzione ai temi della sanità. E ambisce altresì a diventare il punto di riferimento regionale, in integrazione con quanto sta già facendo Polis Lombardia, per la formazione del personale degli enti locali e di tutte le Pubbliche amministrazioni presenti sul proprio territorio.

“Vogliamo costruire una classe dirigente competente e capace di gestire le sfide che abbiamo di fronte – ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – offrendo una formazione specialistica di altissima qualità e non solo competenze amministrative generali. Competenze approfondite, unitamente a skills multidisciplinari, comuni a tutto il comparto, sono il futuro del pubblico impiego”. “La Lombardia, che è terra del fare – ha aggiunto – è felice di mettere la sua esperienza al servizio del Paese in un campo strategico come quello sanitario”.

“La formazione è uno dei principali asset di cambiamento e di ‘rigenerazione’ della macchina amministrativa. Sono certo che – ha continuato il ministro della Pa, Paolo Zangrillo – grazie alla collaborazione con la SNA e con gli enti territoriali, le nostre persone riusciranno a coltivare e consolidare le giuste competenze e le adeguate capacità, fondamentali per continuare a lavorare, insieme, costruendo una Pubblica Amministrazione all’altezza delle sfide del nostro tempo”.