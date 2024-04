Quentin Véron nominato direttore artistico di Morabito Paris

Adnkronos

PARIS, 3 aprile 2024 La Maison Morabito Paris annuncia l’arrivo di Quentin Véron come direttore creativo dal 1° aprile 2024. Véron si occuperà di tutte le collezioni della Maison: pelletteria (collezioni permanenti e nuove collezioni), articoli rigidi, articoli da viaggio, accessori e ordini speciali.

Grazie alla creatività del fashion designer, già celebre per il suo brand, e alla sua conoscenza del mondo del lusso più sofisticato, la Maison Morabito è destinata a a crescere, reinterpretando quasi 120 anni di storia attraverso uno sguardo nuovo .

“Sono lieto di entrare a far parte della raffinata Maison Morabito, che per me è un nome leggendario, con cui condivido i valori dell’artigianalità e dei materiali eccezionali. Sono felice di collaborare con atelier del massimo lusso parigino e di proporre prossimamente nuovi modelli contemporanei accanto alle creazioni emblematiche Maison”, afferma Quentin Véron.

Morabito Paris fu fondata nel 1905 da Jean-Baptiste Morabito. Celebre per la raffinatezza delle sue creazioni di gioielleria, si affermò rapidamente come esperto di materiali preziosi, confezionando ogni articolo come se fosse un gioiello. Specializzata nella cucitura a mano eseguita nei suoi atelier parigini, nel corso dei decenni la Maison è stata apprezzata per il savoir-faire unico e celebrata come “l’orefice della pelletteria”.

Oltre alla clientela privata, la Maison ha avuto il piacere di servire le principali case reali e imperiali del mondo, i presidenti della Repubblica francese attraverso doni diplomatici, nonché celebrità come Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf, Catherine Deneuve e molte altre.

