Strage Erba: difesa, ‘Rosa Bazzi ha disabilità per cui soffre ogni giorno’

Adnkronos

Brescia, 16 apr. “Il mio problema da 17 anni è un cortocircuito: ho in carcere Rosa con una disabilità che ti crea sofferenza tutti i giorni, ma nelle sentenze la valutazione psicopatologica di lei e Olindo Romano è un dato che è mancato e questa per me è la criticità più grave”. Inizia così l’arringa di Luisa Bordeaux, legale della donna condannata in via definitiva all’ergastolo con il marito per la strage di Erba. A Brescia, nella seconda udienza del processo di revisione, emerge per l’avvocatessa che “non è Rosa che conduce le danze. Rosa si adegua, si allinea, confessa perché qualche minuto prima Olindo gli dice che avrebbe confessato”.