Università: Bernini, ‘allargheremo ancora accesso a Medicina in modo sostenibile’

Roma, 3 apr. Sui test di medicina “siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. A noi il Tolc non è mai piaciuto, perché opaco poco trasparente, con una banca dati chiusa. Abbiamo creato un test ponte, che sarà il prossimo, con una banca dati aperta e totalmente trasparente, da cui verranno presi i test dei quesiti. In attesa, di cambiare l’accesso a medicina che già abbiamo allargato moltissimo ma che amplieremo ancora sulla base di un perfezionamento della normativa in un’ottica di sostenibilità”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini a 24 Mattino su Radio24.

