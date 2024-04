Visibilia: procura Milano ‘sospende’ ipotesi bancarotta per Santanché

Adnkronos

Milano, 12 apr. “L’ipotesi di reato di bancarotta è stata stralciata dal procedimento principale poiché per nessuna delle società del gruppo Visibilia è nel frattempo intervenuta dichiarazione di insolvenza”. Ne dà conto il procuratore di Milano Marcello Viola dopo aver comunicato la chiusura dell’indagine per la ministra del Turismo Daniela Santanché e altre 16 persone, tra amministratori e sindaci, nonché di Visibilia Editore spa, Visibilia srl in liquidazione e Visibilia Editrice srl.