Tragedia a Verona: auto contro albero, morta una donna e il marito è grave

agenzia

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Bosco di Sona.

VERONA – Una donna di 51 anni è morta e il marito è rimasto gravemente ferito dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero, a Bosco di Sona, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’auto su cui viaggiava la coppia è sbandata, per cause da definire, ed è finita contro un platano lungo la Strada regionale 11. Dopo l’urto il mezzo ha preso fuoco, e i due occupanti sono stati estratti da altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Verona e da Villafranca con due autopompe e 10 operatori, i quali hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto la vettura, oltre a collaborare con i sanitari per prestare soccorso ai due feriti. La donna è morta poco dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA