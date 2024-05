Video dalla rete

Un incendio è scoppiato il 15 maggio a Jalisco, in Messico, e si è diffuso in cinque capannoni industriali, come ha riferito la Protezione Civile messicana. Le autorità locali hanno detto che dalla nascita del primo rogo l’incendio si è rapidamente intensificato poiché alimentato dai materiali cartacei immagazzinati in uno dei capannoni. (Storyful)

