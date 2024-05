Catania. Largo Bordighera: dopo lo scerbamento…la sorpresa

Lo dico

Largo Bordighera lato nord erba ed arbusti tagliati. Ma sotto l’erba sono uscite tonnellate di spazzatura, grazie ai porci catanesi che non hanno vergogna di ridurre la città a una discarica. Un esempio in foto per decine di altri mucchi sparsi e di varia consistenza, dalla plastica si laterizi ed altro. Ci chiediamo, noi del comitato spontaneo informale, chi la raccoglierà? Ci affidiamo alla buona volontà dell’impresa preposta e al sig. Sindaco che ci metta una buona parola grazie, Ursino del quartiere….

