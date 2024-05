Banca Popolare Sant’Angelo, eletto il nuovo CdA: l’assemblea dei soci boccia la vecchia governance

credito

Si va verso la fusione per incorporazione con la Banca Popolare di Ragusa

Cambio della guardia nella governance della Banca Popolare Sant’Angelo. L’assemblea dei soci ha rinnovato i vertici dell’istituto di Licata eleggendo i 4 consiglieri espressione del comitato “L’Altra Sant’Angelo” e, bocciando, di fatto la governance attuale che aveva riconfermato le candidature degli uscenti: Ines Curella, Antonio Coppola, Serafino Costanza e Alessandro La Monica.

Eletti risultano Gioacchino Amato, Giovanni De Caro, Giuliana Burgio e Santo Russo che hanno totalizzato 526 preferenze contro le 315 dei candidati della lista degli uscenti. Domani alle 11 si riunirà per la prima volta il consiglio di amministrazione con i nuovi eletti che assegnerà le nuove deleghe e le nuove cariche. Nel corso dell’assemblea, partecipata da circa mille soci tra deleghe (748) e presenze (197), è stato approvato (per acclamazione) il bilancio 2023.