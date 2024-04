Negozi di Canicattì tra Comuni esclusi da concorsi a premi: chiesti chiarimenti ad Antitrust

Commercio

A segnalarlo e chiedere un chiarimento è stata l’associazione dei consumatori Aeci della provincia di Frosinone

«Avvocà io ho vinto i buoni spesa ma questi non me li vogliono dare perché dicono che sono di Alatri”: indignata e delusa, la casalinga consegna scontrini e prove di acquisto all’avvocato Enrico Pavia, sventolando davanti alla scrivania dell’incredulo legale le copie del regolamento scaricate on line e stampate. Il logo sui fogli è quello di uno dei più famosi marchi europei della grande distribuzione ed effettivamente c’è scritto che dal gioco a premi pubblicizzato su tutte le reti nazionali possono partecipare i consumatori che fanno la spesa in qualunque punto vendita italiano o della Repubblica di San Marino «esclusi i punti vendita dei Comuni di Alatri (Frosinone), Veroli (Frosinone) e Canicattì (Agrigento)». Non importa se piccole botteghe o grossi ipermercati e supermercati; vanno bene discount, cash & carry e grossisti: ma non devono trovarsi in quei due centri della provincia di Frosinone né nella città siciliana.