Orto didattico e riqualificazione urbana: un successo all'Ic Pirandello diretto da Anna Gangarossa

Continuano i lavori per l' Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Gangarossa, con i progetti di riqualificazione urbana e orto didattico.

"È importante, per ricostruire il tessuto sociale di Porto Empedocle - si legge in una nota dell'Associazione locale Mariterra - partire dai più piccoli, insegnando loro la cura e l'amore per ciò che è di tutti e lasciandoli crescere in posti allegri e ben tenuti. Altro tassello fondamentale per la loro (e la nostra) crescita, è l'inclusione e il rispetto per gli altri, specialmente per chi vive in una città-porto come la nostra. Per questo abbiamo coinvolto i ragazzi della Cooperativa Delfino che oltre a darci materialmente una mano, imparano l'italiano e si sentono parte della nostra società, senza rimanere esclusi. Un grazie grande a loro e alla Preside Anna Gangarossa che ci ha permesso di unire entrambe le cose".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA