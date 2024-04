Prevenzione itinerante nelle Pelagie, open day domani a Lampedusa e sabato a Linosa

sanità

L’Asp di Palermo amplia l’offerta su esami e visite di screening coinvolgendo l’intera popolazione delle Pelagie. Alla, già, prevista attività a Linosa, si aggiungerà domani (venerdì 19 aprile) anche l’Open Day in programma nei locali del Poliambulatorio di contrada Grecale. Dalle ore 13 alle 19, i cittadini di Lampedusa avranno l’opportunità di effettuare visite ed esami gratuiti. Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità per aderire ai programmi di prevenzione: cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale ecocardiografia); ginecologica, internistica e urologica. Sarà presente al Poliambulatorio anche un’equipe di geriatri per visitare gli over 65. Un’area sarà dedicata ai bambini tra i 3 e gli 8 anni. Gli operatori dell’Asp di Palermo effettueranno sia lo screening visivo, sia lo screening logopedico. Attivo fino alle 19 anche lo sportello amministrativo per rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket. Dopo l’attività a Lampedusa, sabato 20 aprile gli operatori dell’Asp si trasferiranno a Linosa dove verranno riproposti gli stessi programmi di screening e visite gratuite.

