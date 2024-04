Siccità, Pace (Dc) scrive a Mattarella: “Serve una nuova diga nell’Agrigentino”

crisi idrica

Servirà a convogliare l’acqua del fiume Sosio-Verdura he, nonostante l’assenza di piogge, in questo momento finisce in mare

“Costruire una diga in prossimità del fiume Sosio Verdura, nell’Agrigentino, per convogliare l’acqua che, nonostante l’assenza di piogge, in questo momento finisce in mare”: è questo il contenuto di un appello firmato dal capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars Carmelo Pace, che si è rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai ministri alle Infrastrutture e all’Agricoltura, alla Protezione civile e al governo regionale.

Pace fa notare che «bisogna sfruttare i cento milioni di metri cubi di portata d’acqua del fiume Verdura attraverso la realizzazione di una diga che contenga, preservi e distribuisca l’acqua ai siciliani. La ricerca di pozzi, il ripristino del servizio autobotti, l’installazione di dissalatori mobili e le altre iniziative messe in campo dalla cabina di regia regionale istituita da poco, non risolvono il problema, che è da considerarsi ormai cronico e non più emergenziale».