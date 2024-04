Cosa fare nel ponte dal 25 aprile al 1° maggio tra sagre e festival: dal carciofo di Niscemi alla ricotta di Vizzini, feste della fragola e dei fiori, mercatini e vintage

in sicilia

A Centuripe si celebra l'arancia rossa e in piazza c'è Mario Venuti. Max Gazzè ad Acireale, Leali a Niscemi, Le Vibrazioni a Siracusa

Sagra della Ricotta e del Formaggio a Vizzini

24 e 25 aprile. Cibo e spettacoli per la 47a edizione della Sagra della Ricotta e del Formaggio a Vizzini. La “Festa dei Sapori e dei Saperi” è un trionfo di ricotta e formaggi ma non mancheranno altri prodotti locali e degustazioni gastronomiche. Spazio al folclore, con carrozze, cavalli, abiti d’epoca, bande musicali, ma anche a mostre fotografiche e di pittura, a mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato, a spettacoli teatrali e degustazioni. Un evento che richiama ogni anno visitatori da tutta l’Isola.

Sagra del carciofo a Niscemi

Fino al 28 aprile si celebra la Sagra del Carciofo di Niscemi con degustazioni di piatti tipici dedicati al carciofo. Mostre, spettacoli, degustazioni, sfide culinarie, auto d’epoca, attività sportive, convegni e intrattenimento. In piazza Vittorio Emanuele il 26 aprile ci sarà Fausto Leali, sabato Toti e Totino.

Siracusa in piazza

24 e 25 aprile, dalle 18 alle 24, in piazza Santa Lucia si svolgerà una due giorni che unisce musica, il buon cibo e la valorizzazione di luoghi e piazze. Ci sarà un’area food con gli stand di prodotti tipici e una zona dedicata ai concerti. Il 24 aprile, sarà di scena il neomelodico Angelo Famao, giovedì 25 sarà sul palco il gruppo Le Vibrazioni.

Festa dei fiori ad Acireale

Dal 25 al 28. Alla Festa dei fiori ci saranno un palmeto in piazza San Domenico, il prato ricoprirà la riqualificata piazza Lionardo Vigo, fiori e angoli verdi saranno sparsi in tutto il centro storico. In piazza Duomo, il 25 aprile, Max Gazzè con il suo “Musicae Loci” con l’Orchestra Calabrese in Piazza Duomo (unico evento a pagamento). Il 26, 27 e 28 aprile si entrerà nel vivo della manifestazione con le sfilate lungo le vie del centro storico dei sei carri infiorati realizzate dai maestri artigiani acesi. Il 26 aprile saranno inoltre inaugurati le mostre e i mercati di artigianato, fiori e piante “Fiori in Fiera” in centro storico e poi alle 21 “Discomania Radio 105”.

Cinara Festival a Cerda

Fino al 28 aprile. Buon cibo, grandi vini e ospiti d’eccezione saranno gli ingredienti della 42esima sagra del carciofo di Cerda (Palermo), in programma domani, momento clou del Cynara festival, che prosegue fino al 28 aprile. Sul palco Salvo La Rosa e la madrina dell’evento, Giusina Battaglia, insieme per raccontare la grande tradizione dei carciofi, grazie anche alle ricette di famiglia delle signore di Cerda. Sarà possibile assaggiare la frittella, a base di fave e piselli, e altre prelibatezze. Il 25 aprile, dopo le 16.30, la comicità de I Quattro Gusti e di Uccio De Santis, l’energia degli Sbandieratori di Caccamo e Gruppo storico di Cerda. E ancora ballo e divertimento, venerdì 26 aprile, con “I Quaranta che Ballano 90“.

Villaggio Telethon a Catania

Dal 25 al 28 aprile. In piazza Università il Villaggio della Ricerca e della Solidarietà che proporrà stand commerciali, zone di street food con la celebre Maxi Torta, aree ludico-sportive, spazi sanitari per screening gratuiti e un’area dedicata alla musica live con le migliori tribute band. La giornata del 28 aprile vedrà il culmine con la marcia “Camminiamo per la Vita”.

Sagra dell’arancia rossa a Centuripe

Dal 26 al 28 aprile. X Sagra dell’arancia rossa Igp con degustazioni, cooking show, gruppi folkloristici, carretti siciliani, spettacoli di circo contemporaneo e sbandieratori per le vie del centro e spettacoli serali gratuiti. Venerdì 26 𝐏𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐧𝐞, sabato Mario Venuti, domenica Sasà Salvaggio.

Festa della Fragola a Cassibile

Dal 27 al 30 aprile. All’Ippodromo del Mediterraneo la Festa della Fragola coniuga lo squisito frutto rosso a tanto divertimento, musica, sport, spettacolo, folklore, artigianato (circa 160 gli stand espositivi) e ai sapori nostrani.

Vintage market Catania

Il 27 e il 28 aprile. In piazza Scammacca il Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla spazio a capi di seconda mano e vintage con abiti e accessori anche di marchi del lusso.

Mercatino ‘A Fera bio

Domenica 28 aprile. Dalle ore 8.30, al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania prodotti bio e di qualità, ma anche yoga con la maestra Alice e un laboratorio di acquerello per bambini. Il mercatino A fera bio è realizzato con la collaborazione di slow food – slow food Catania – Consorzio Siciliano Le Galline Felici – Ficos (Filiera Corta Siciliana) – Mercatino La terra di BO’ (ogni sabato a Viagrande presso Villa di Bella) – Nuova Acropoli.

Convegno internazionale di yoga ad Acireale

Dal 24 al 28 aprile. La Federazione Mediterranea Yoga organizza il XX Convegno Internazionale Yoga, l’evento più atteso ed istituzionale, sul mare di Acireale, esattamente l’Hotel Santa Tecla Palace. Si tratta di un evento di rilievo per un anniversario importante, che richiama la presenza di ben 15 ospiti da tutto il mondo. Il tema “KARMA E YOGA: lo Yoga dell’Azione” esplorerà l’esperienza dell’integralità dello yoga approfondendo la logica che sottende al concetto del Karma. Saranno quattro giornate dove conoscere e praticare yoga in tanti suoi aspetti,

One day musica festival a Catania

1 maggio. Dopo i sold out del 2022 e del 2023, torna con la quindicesima edizione il “One day music festival“, mercoledì 1 maggio 2024 a La Playa di Catania. Dalle 10 del mattino. I primi artisti annunciati sono Artie 5ive, Kid Yugi, Nello Taver, Sud Sound System, Tony Boy e TY1, che si esibiscono sul palco della “Spring Arena”, dedicata ai generi reggae, rap, trap e EDM. Dyen, Fatima Hajji, Trym, Wehbba, suonano invece nella “Sundance Arena”, nota per sonorità più house e techno.

