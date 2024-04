«Torna con me o mostro le tue foto nuda», sedicenne nei guai per stalking alla ex fidanzatina

caltanissetta

Scatta il codice rosso: per ordine del gip del tribunale dei minori dovrà restare a casa la sera

La fine della relazione amorosa fa finire nei guai un 16enne di caltanissetta finito in una casa di accoglienza perché avrebbe minacciato l’ex fidanzata – e poi effettivamente diffuso – le sue foto nuda attraverso le storie di instagram per gli “amici ristretti”.

Il sedicenne, colpito dal tarlo della gelosia, in una settimana avrebbe perseguitato la fidanzatina tartassandola di telefonate e poi minacciandola: “Per me sei morta, ti farò vedere le cose peggiori di questo mondo. Non solo chiudo con te ma ti faccio sprofondare con me promesso”.