Investì due ragazzi sullo scooter per poi darsi alla fuga: identificato il pirata della strada di via Plaja

l'incidente

Lo scorso 14 marzo aveva travolto un18enne e un minorenne che erano finiti in codice rosso all'ospedale. I carabinieri lo hanno stanato

Investì due ragazzini in sella ad uno scooter e fuggì senza prestare soccorso ai due giovani, che finirono in ospedale in codice rosso. Accadde il 14 marzo scorso a Catania. I carabinieri sono ora riusciti a risalire al conducente dell’auto, un 53enne, che è stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso.

L’incidente avvenne in via Plaja. Ad investire i due giovani – un 18enne ed il passeggero minorenne – fu una Alfa Romeo 147 di colore grigio. I due ragazzi furono soccorsi da alcuni passanti, che chiamarono i carabinieri e un’ambulanza e furono trasportati in codice rosso nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco.

