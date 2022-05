Controlli dei carabinieri nei pressi della Stazione: multe per quasi 40 mila euro

Multe per 40 mila euro sono state elevate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania tra via Passo Gravina, Piazza Mancini Battaglia e corso Martiri della Libertà nei pressi della stazione ferroviaria centrale. I militari hanno predisposto posti di controllo identificando numerose persone e controllando diversi veicoli in transito. E i controlli hanno consentito di elevare multe per violazioni al C.d.S. per un importo complessivo di quasi 40 mila euro per inosservanze che vanno dalla guida senza patente perché mai conseguita, al mancato rispetto degli impianti semaforici e, nella maggior parte dei casi, alla mancata copertura assicurativa dei veicoli che hanno comportato anche il fermo amministrativo e il sequestro di 4 veicoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA