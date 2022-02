Fillea, la ex "Fratelli Costanzo" liquida i lavoratori o gli eredi

«I liquidatori della ex "Fratelli Costanzo Spa" con riferimento al fallimento della metà degli anni '90, da non confondere dunque con la più recente proprietà Tecnis Spa, sta procedendo alla liquidazione del debito iscritto a passivo nei confronti dei lavoratori». Lo rendono noto Fillea Cgil Sicilia e Fillea Catania. «È possibile, data la durata della procedura - aggiungono i sindacati - che per una parte di questi creditori sia necessario l'intervento di eventuali eredi. Al momento, quasi 500 aventi diritto non hanno ancora fornito alla procedura i dati necessari per potere poi procedere all’incasso delle somme». I lavoratori ex Fratelli Costanzo o eventuali eredi potranno prendere contatto con la organizzazione sindacale Fillea Cgil Sicilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA