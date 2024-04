Sul tavolo la droga esposta come al mercato: bloccati tre pusher a San Cristoforo

catania

Il blitz dei carabinieri a Catania

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, che hanno arrestato 3 pusher con circa 15 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 70 grammi di marijuana, sottratti ad un redditizio mercato della droga. Il controllo è stato effettuato nel popoloso quartiere “San Cristoforo”. In manette sono finiti un pregiudicato catanese di 23enne e 2 fratelli minorenni (unod ei quali pregiudicato). I militari hanno scoperto come i 3 avessero allestito un commercio di stupefacenti spostandosi da una precedente sede di spaccio sempre nel quartiere San Cristoforo, verso via Alonzo e Consoli, ad un’abitazione sita al secondo piano di uno stabile, a due passi dalla centralissima via della Concordia.

Come al mercato

Particolare dell’attività illecita messa in piedi dal trio di pusher, oltre alla redditività delle vendite, anche l’assortimento delle droghe offerte ai propri acquirenti. I carabinieri, appostati nella serata in posizione defilata su via Sturiale, hanno scorto giungere un giovane (un 26enne del posto) alla guida di uno scooter che dopo aver parcheggiato ed essersi guardato continuamente attorno, è entrato nell’edificio dopo aver citofonato. I militari del Nucleo Investigativo sono così intervenuti raggiungendo l’uscio dell’appartamento, una porta blindata allestita con uno sportellino in ferro richiudibile dall’interno, che è stata aperta dal minore dei fratelli per far entrare un cliente. A quel punto gli investigatori hanno fatto irruzione in casa, trovandosi di fronte un vero e proprio “fortino della droga”.

Il bunker organizzato