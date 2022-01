Coronavirus, il bollettino del 16 gennaio: in Sicilia 8.521 nuovi casi e 37 morti

Per il quarto giorno consecutivo numeri in calo in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Segno che la curva epidemica sta davvero appiattendosi. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state diagnosticate 8.521 nuove infezioni da SARS- CoV-2 (a fronte di 47.578 tamponi) e sono stati comunicati dalla Regione siciliana anche 37 decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 9.292 (su 40.331) e le vittime ben 66.

A livello nazionale, oggi la Sicilia è all'ottavo posto in Italia per incremento di nuovi casi dopo Lombardia (+26.773), Campania (+17.677), Emilia Romagna (+16.408), Veneto (+13.094), Lazio (+12.994), Toscana (+10.287) e Piemonte (+8857), tutte regioni che hanno effettuato comunque più tamponi del nostro sistema sanitario.

A livello regionale, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita a stretto giro dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione degli 8.521 casi odierni provincia per provincia

Palermo: 2.394

Catania: 2.354

Siracusa: 791

Ragusa: 703

Agrigento: 609

Messina: 581

Caltanissetta: 510

Trapani: 421

Enna: 158

Sul fronte ospedaliero i ricoveri invece continuano ancora a salire, oggi soprattutto in Terapia intensiva. Dei 173.689 attuali positivi, 172.173 sono in isolamento fiduciario, 1.348 sono ricoverati in ospedali con sintomi da Covid (ieri erano 1.331), 168 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri 157) con ben 25 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.136. La Regione siciliana ha reso noto che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai seguenti giorni: uno il 16 gennaio, nove il 15, diciannove il 14, due il 13, uno il 12, uno l'11, uno l'8, due il 6 e il 12 dicembre scorso.

IN ITALIA



Sono 149.512 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 180.426. Le vittime sono invece 248 mentre ieri erano state 308.

Superati in Italia i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo il bollettino sono 2.548.857, con un incremento nelle ultime 24 ore di 78.010. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.706.915 mentre i morti sono 141.104. I dimessi e i guariti sono invece 6.016.954, con un incremento di 79.207 rispetto a ieri.

Sono 927.846 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.217.830. Il tasso di positività è al 16,1%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri.

Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 128. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.719, ovvero 349 in più rispetto a ieri.

