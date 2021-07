Covid, bollettino del 16 luglio: in Sicilia il contagio segna altri 386 casi e zero morti

Sono 386 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.583 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 4,0% fissando un nuovo record. L’isola scende, però, al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 4.409 con un aumento di altri 269 casi. I guariti sono 117 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati morti. Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, sei in più rispetto a ieri, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva due in più rispetto a ieri.

I dati nelle singole provincia:

Palermo: 70.395 (80)

Catania: 60.873 (66)

Messina: 26.875 (4)

Siracusa: 16.857 (43)

Trapani: 14.407 (26)

Ragusa: 13.387 (10)

Caltanissetta: 12.616 (78)

Agrigento: 12.501 (59)

Enna: 6.750 (20).

IN ITALIA:

Sono 2.898 i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.455. Sono invece 11 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 9.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.281.214, i morti 127.851. I dimessi ed i guariti sono invece 4.110.649, con un incremento di 1.070 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 42.714, in aumento di 1.814 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.465 (+1.807).

