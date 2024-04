A Catania un partita di calcio contro il femminicidio: «Ma è stato un calcio alle donne»

LA POLEMICA

La deputata regionale del M5s Josè Marano: «Incredibile che fosse presente nemmeno una parlamentare siciliana»

Questa mattina si è tenuto, allo stadio Massimino di Catania, l’evento «un goal per la solidarietà, una partita contro il femminicidio», un quadrangolare di calcio, organizzato da All stars Sicilia.L’incasso dell’evento – che ha visto la partecipazione della Nazionale artisti tv, di All stars Sicilia, della Nazionale consiglieri regionali d’Italia e di quella dei giornalisti – sarà devoluto a favore della Caritas diocesana di Catania, diretta da Padre Nuccio Puglisi, e dell’Associazione Onlus Thamaia, impegnata nella lotta e nel contrasto alla violenza sulle donne.

«È stata una bellissima iniziativa, di alto valore sociale. Dobbiamo fare il possibile – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle provincie autonome, Antonello Aurigemma – per mantenere alta l’attenzione su tematiche delicate come violenza sulle donne e femminicidio, vere e proprie piaghe sociali. Unire lo sport, in questo caso il calcio, con la solidarietà è molto importante, poiché la pratica sportiva insegna valori fondamentali anche nella vita quotidiana, come impegno, sacrificio, lealtà, e soprattutto rispetto: delle regole, del prossimo, in particolare delle idee altrui».

In realtà non sono mancate le polemiche. «Siamo di fronte ad un clamoroso scivolone – ha scritto in una nota la parlamentare regionale del M5S José Marano – che la dice lunga sul fatto che è ancora molto radicata quella cultura maschilista che tende ad escludere le donne a prescindere o, ancora peggio, a considerarle solo un mero contorno. Più che un calcio alla violenza sulle donne, quello di oggi è stato un calcio alle donne e basta».

La deputata regionale del M5S ha stigmatizzato il fatto che «alla partita di calcio “Un gol per la solidarietà” l’Assemblea regionale siciliana non abbia ritenuto di invitare nessuna delle deputate siciliane né a giocare né ad assistere all’evento di beneficenza che è in corso di svolgimento allo Stadio Angelo Massimino di Catania».