Catania, la polizia a caccia di parcheggiatori abusivi in una lotta senza quartiere: 14 sanzionati

Catania

Blitz dei motociclisti della squadra Volanti in diverse strade e piazze della città

Quattordici parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla polizia a Catania. Un marocchino è stato fermato in via Carlo Felice Gambino; un 27enne ed un 29enne in via Alcide de Gasperi; un 22 ed un 26enne in viale Ruggero di Lauria.

In piazza Europa è stato controllato un 22enne, mentre in via San Gaetano alla Grotta e in Via Cristoforo Colombo rispettivamente un 30enne ed un 36enne. Quest’ultimo in particolare è risultato essere stato sottoposto ad un divieto di accesso con il quale gli era stata inibita la frequentazione proprio della via Cristoforo Colombo e per questo motivo è stato denunciato.