Incastrati dal Dna lasciato sulle sigarette: 3 arresti a Palermo

IL BLITZ

Gli indagati sono accusati di rapina aggravata e ricettazione.

La Polizia di Stato ha arrestato i palermitani G.S.C. 29enne, I.A. 39enne e D.L.G. 59enne, accusati di rapina aggravata in concorso e ricettazione. I poliziotti della squadra mobile, sezione «reati contro il patrimonio” hanno, dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip di Palermo. I tre sono accusati di una rapina consumata nel dicembre del 2022 ai danni di un distributore di carburanti di Corso Calatafimi.

Le indagini