Inchiesta Pandora, la difesa del carabiniere coinvolto: «Ho fatto un favore ad un collega»

Catania

Antonio Battiato è indagato per corruzione nell'operazione che ha portato all'arresto del sindaco di Tremestieri Santi Rando

Ha commesso «una leggerezza per fare un favore a un amico, un collega in pensione», perché “insisteva e mi sembrava male”, ma «non ho mai preso soldi» e ho fatto «tutto fuori dal servizio» con rivelatore di frequenze che costa poco ed è accessibile a tutti. E’ la linea di difesa dell’appuntato dei Carabinieri, Antonio Battiato, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta Pandora, rispondendo alle domande del gip Carla Aurora Valenti.