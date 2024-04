Le mani di un clan di Paternò sulle aste giudiziarie: ordinanza per 17

Mafia

Garantiva ai "clienti" acquisto o rientro in possesso del bene. Coinvolto anche un avvocato siracusano

Oltre 300 carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito nelle provincie del capoluogo etneo, di Siracusa e di Teramo un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal gip nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione. L’indagine – denominata “Athena”, coordinata dalla Procura distrettuale e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Paternò – è stata avviata dopo la denuncia di un imprenditore locale minacciato da alcuni mafiosi per farlo ritirare dalla vendita all’asta un lotto di terreni.