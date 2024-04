Messina, discarica abusiva vicino torrente Mela: scattano sequestro e denuncia

Ambiente

Le indagini sono state avviate a seguito del sorvolo di un velivolo del Corpo in dotazione alla Sezione aerea di manovra di Catania e della scoperta di mezzi pesanti adibiti a movimentazione terra

In un terreno in uso a una società, i militari delle Fiamme gialle, intervenuti insieme a funzionari dell’Arpa, hanno trovato enormi ammassi di materiale da risulta proveniente dalle demolizioni e lavorazioni del manto stradale, in particolare granulato di conglomerato bituminoso, cosiddetto “fresato di asfalto”. Le indagini sono state avviate a seguito del sorvolo di un velivolo del Corpo in dotazione alla Sezione aerea di manovra di Catania e della scoperta di mezzi pesanti adibiti a movimentazione terra. I successivi riscontri hanno permesso di scoprire come il sito fosse effettivamente destinato allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti, in violazione del decreto Ronchi. Il titolare della società proprietaria del terreno è stato denunciato per le gravi violazioni delle norme in materia di tutela ambientale e per l’area oggetto di sversamento illecito sono scattati i sigilli.

