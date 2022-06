Ancora due roghi ieri notte nel Palermitano

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno fronteggiato tutta la notte due vasti incendi divampati nel Palermitano: a Corleone e a Partinico. Il primo in contrada Bingo ha visto impegnate decine di squadre per arginare le fiamme che hanno minacciato alcune abitazioni. Il secondo in contrada Madonna del Ponte. Anche qui sono state impegnate diverse squadre per contenere i roghi divampati in più punti contemporaneamente.

Altri incendi di sterpaglie e spazzatura si sono verificati nel quartiere Zen di Palermo.

