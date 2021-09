Anziano palermitano muore potando un albero in Toscana

Sarà restituita domani alla famiglia la salma di Giuseppe Zizzo, il 73enne palermitano, morto cadendo da un albero mentre potava una pianta. Ad autorizzare la restituzione il pm Elisabetta Iannelli al termine degli accertamenti effettuati sul posto, un’azienda agricola di Castiglion Fiorentino (Arezzo), dagli ispettori della Asl insieme agli agenti della polizia municipale e ai carabinieri. Nelle indagini si fa sempre più strada l’ipotesi di un malore. L’uomo era uscito di casa per dare una mano al vicino, titolare di un’azienda agricola, poi alle 10.30 l'incidente. Cordoglio da parte del sindaco Mario Agnelli che sottolinea come «la famiglia Zizzo è stata anche da poco informata dalle autorità competenti che la salma sarà restituita domani stesso, a dimostrazione che le paventate ipotesi di incidente sul lavoro non si configurano con quanto è accaduto stamani. Cautela che ho subito avuto quando ho appreso la notizia».



