Una 13enne muore per shock anafilattico, forse ha mangiato un panino con il salame

Una 13enne è morta per shock anafilattico a Latina nella serata di ieri. Ancora non è chiaro cosa abbia ingerito e cosa abbia provocato la reazione. Forse ha mangiato un panino con il salame. La ragazzina era appena rientrata da una serata con delle amiche, forse trascorsa in un pub. Inutili i soccorsi della madre e del personale del 118, la 13enne è morta in casa davanti ai genitori. Una tragedia che ha sconvolto la cittadina dove viveva, Fondi. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

