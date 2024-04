Paziente picchia medico di turno al Policlinico di Palermo

VIOLENZA IN CORSIA

L'uomo, ricoverato dopo un incidente stradale, ha più volte aggredito i sanitari ma anche la moglie

Da giorni sono vittime di un paziente di 32 anni che più volte ha creato scompiglio e ha aggredito il personale sanitario e minacciato anche gli altri ricoverati. «Abbiamo chiamato la polizia ogni volta che c’è stata un’aggressione – dice Adriana Cordova la direttrice dell’unità complessa di Chirurgia Plastica del Policlinico -. Ma i poliziotti sono arrivati hanno scritto la relazione sui vari episodi e non hanno preso alcun provvedimento. Questo giovane mi ha minacciato in modo pesante. Nel corso dei controlli è stato trovato e sequestrato un tirapugni». Tra l’altro il paziente oltre ad essere rissoso e difficile da gestire non ha alcun deficit mentale come hanno messo nero su bianco gli psichiatri dell’ospedale Policlinico che l’hanno visitato. Non ha problemi mentali è solo un violento.