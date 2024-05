Palermo, Samuele morto per una buca? Il sindaco: «L’asfalto ha ceduto poco prima dell’incidente»

dolore e polemiche

L'incidente in cui ha perso la vita il 38enne Samuele Fuschi. La precisazione del Comune di Palermo

Incidente mortale nel pomeriggio in viale Regione Siciliana, lungo la Circonvallazione di Palermo: a perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, sposato e padre di quattro figli. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania, all’altezza dello svincolo per Bonagia. Samuele era a bordo di uno scooter Honda Sh300 e per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. L’incognita è la presenza di una grossa buca sull’asfalto (come testimonia la foto). Samuele vi è finito dentro o la voragine si è creata a causa del violento impatto?

Il figlio della vittima

«Mio padre era un lavoratore. Faceva il possibile per la sua famiglia. Era orgoglioso dei suoi figli. Un uomo eccezionale»: dice Alessio Fuschi. «Adesso ci prendiamo nostro padre e gli diamo una degna sepoltura. E’ il momento del dolore. Ma è chiaro che chiediamo giustizia».

Il suocero di Samuele

«Non si può morire in questo modo, mio genero lascia una moglie giovane e quattro figli. Non si può morire per una buca. Samuele prendeva un piccolo sussidio e faceva semplici lavoretti per arrotondare perché con il solo sussidio non si può vivere. Siamo distrutti. Una famiglia distrutta». E’ lo sfogo di Salvatore Santoro, il suocero di Samuele Fuschi. «Mia figlia ha 34 anni e ha un bambina che ancora allatta. Come faranno adesso a sopravvivere?».

Il Comune si “difende”

«Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale – precisa il sindaco Roberto Lagalla – appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell’asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell’incidente che ha provocato la morte del motociclista, per il quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell’amministrazione alla famiglia. Nessuna segnalazione per il pronto intervento è pervenuta, infatti, negli ultimi giorni al Comando della polizia municipale e risulta impossibile che una buca del genere, lungo l’arteria più trafficata della città, non fosse stata segnalata, come del resto già avvenuto per altre buche in viale Regione Siciliana, poi riparate».