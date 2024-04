Settantenne cade da un’impalcatura durante lavori di ristrutturazione: morto

Nel Messinese

E' accaduto a Milazzo dove l'uomo stava lavorando insieme al figlio

Incidente mortale sul lavoro a Milazzo, nel Messinese, dove un 72enne originario di Fondachelli Fantina, ha perso la vita cadendo da un’altezza di dieci metri mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in un palazzo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri della locale compagnia l’uomo stava lavorando insieme al figlio quando, probabilmente per un malore, sarebbe precipitato da un’impalcatura. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 chiamata dal figlio, ma al loro arrivo i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno avviato le indagini del caso.