Stragi del ’92, l’appello: «Chi sa parli e lo faccia nelle sedi competenti»

Il convegno

L'intervento della presidente della commissione antimafia a Palermo

«Chi sa parli e lo faccia nelle sedi competenti. È fondamentale chiarire davvero cosa è accaduto negli anni delle stragi del ’92. Su questo si gioca molta della credibilità dell’antimafia e per chi come me ha per l’età una immagine sfocata di allora, sapere che non ci sono più ombre, può aiutare a ricominciare a credere nello Stato». È l’appello lanciato dalla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo intevenuta al convegno in corso a Palazzo Steri a Palermo su «Mafie e antimafie oggi».