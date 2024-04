Donna russa ubriaca aggredisce poliziotti e sanitari che la soccorrono in strada: denunciata

Catania

La donna, 47 anni, è deve rispondere di oltraggio, resistenza e altri reati gravi

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Sant’Euplio, dove era stata segnalata la presenza di una donna priva di sensi stesa su un marciapiede. Sul posto è stata anche inviata un’ambulanza del 118. I poliziotti, una volta raggiunto il punto indicato, hanno accertato che si trattava di una cittadina russa di 47 anni con diversi precedenti di polizia, in stato di ebbrezza alcolica e alquanto molesta. La donna, all’arrivo dei sanitari, appariva priva di sensi ma, nel momento in cui è stata caricata sulla barella per essere trasportata in ospedale, si è ripresa. A quel punto, ha iniziato a scalciare e a colpire con pugni gli operatori sanitari e gli agenti, nei cui confronti ha anche proferito diverse frasi oltraggiose. La donna, nei momenti di lucidità, ha ammesso di aver fatto uso di bevande alcooliche, come peraltro poteva desumersi dal forte alito vinoso che promanava, e di essere priva di documenti di riconoscimento; inoltre, la stessa ha rifiutato categoricamente il trasporto in ospedale.